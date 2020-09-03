الهلال يواجه الوحدة بدون 3 من نجومه

غادرت بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعداداً للمواجهة المرتقبه أمام نادي الوحدة، في الدوري السعودي و يفقد فريق الهلال خدمات 3 من لاعبيه البارزين وهم : علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى سيباستيان جيوفينكو الموقوف .

ويغيب جيوفينكو عن مباراة الهلال والوحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيثُ تحصل على بطاقة خلال الفوز على الحزم برباعية بالجولة الماضية .

وحسم فريق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي رسمياً عقب فوزه على الحزم برباعية، ليخطف اللقب

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الـ16 في تاريخه .

ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 66 نقطة متفوقاً على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط .

ويواجه الهلال نظيره الوحدة يوم غدٍ الجمعة وذلك في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة .