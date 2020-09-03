الهلال يواجه الوحدة بدون 3 من نجومه

غادرت بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعداداً للمواجهة المرتقبه أمام نادي الوحدة، في الدوري السعودي و يفقد فريق الهلال خدمات 3 من لاعبيه البارزين وهم : علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى سيباستيان جيوفينكو الموقوف .
ويغيب جيوفينكو عن مباراة الهلال والوحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيثُ تحصل على بطاقة خلال الفوز على الحزم برباعية بالجولة الماضية .
وحسم فريق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي رسمياً عقب فوزه على الحزم برباعية، ليخطف اللقب
ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 66 نقطة متفوقاً على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط .
ويواجه الهلال نظيره الوحدة يوم غدٍ الجمعة وذلك في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة .
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