أخبار النصر | الميركاتو الصيفي يشتعل..من هو “مارتينيز” صفقة العالمي المُنتظرة؟

يواصل نادي النصر خطة تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2020؛ من أجل صناعة فريق مميز خلال الفترة المقبلة، يكون قادرًا على إعادة لقب الدوري السعودي، والمنافسة بقوة على بطولة دوري أبطال آسيا الذي لم يتذوق النادي طعمه منذ زمن بعيد جدًا.

وأتم النصر العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2020، بالتعاقد مع أمين بخاري وعبدالله الشنقيطي وأسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، وعبدالفتاح عسيري.

وخلال الساعات الماضية، أكدت العديد من المصادر الخاصة بـ الخليج 365 اقتراب اللاعب الأرجنتيني “جونزالو مارتينيز” من الانضمام إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأكد رئيس أتالانتا الأمريكي “دارين إيليس” أن هناك موافقة على انتقال اللاعب إلى النصر السعودي، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين جميع الأطراف المعنية.

وقال رئيس أتالانتا في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي “اللاعب أراد المغادرة هذا الصيف، ومن الجيد أننا نجحنا في الحصول على أفضل عائد ممكن على الصعيد المالي جراء بيعه”.

ما هي قيمة انتقال مارتينيز إلى النصر؟

يُنتظر حصول أتالانتا يونايتد الأميركي على مبلغ قدره 18 مليون دولار للموافقة على انتقال مارتينيز إلى النصر في الميركاتو الصيفي 2020.

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وكان النادي الأمريكي قد تعاقد مع اللاعب منذ عام قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليون دولار، بعد أن قاده لتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز في مباراة القرن نهاية عام 2018.

من هو جونزالو مارتينيز؟

جونزالو مارتينيز هو جناح أيسر أرجنتيني الجنسية، ولد عام 1993، وبدأ مسيرته الاحترافية في عام 2011 مع فريق هوراكان، ثم انتقل إلى ريفر بليت يناير 2015، واستمر معه 4 سنوات قبل أن يحط الرحال في أتالانتا يونايتد الأمريكي.

تصل قيمته السوقية حاليًا بحسب ترانسفير ماركت لنحو 12 مليون يورو، وخاض خلال مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وأحرز هدف وحيد.

حقق اللاعب خلال مسيرته مع ريفر بليت كأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس سودامريكانا مرتين، وكان أفضل لاعب في الأرجنتين عام 2018، وتُوج مع أتالانتا بكأس بطولة الولايات المتحدة لاما هانت.

خاض الجناح الأرجنتيني مع ريفر بليت 145 مباراة، وأحرز 30 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة، ومع فريقه الحالي أتالانتا لعب 54 مباراة، وهز الشباك 11 مرة، وصنع 14 هدفًا.