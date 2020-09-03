تسعى إدارة أتليتكو مدريد مثلها مثل أغلب أندية الدوري الاسباني “لا ليجا” إلى موازنة الأمور المالية قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2021/2020، عن طريق بيع عدد كبير من اللاعبين بهدف تمويل الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة الآس الإسبانية بحث إدارة أتلتيكو مدريد عن مخرج للعديد من اللاعبين لأسباب غير فنية، خاصةً إذا ما كان المدير الفني “دييجو سيميوني” يضعهم بصفة دائمة على دكة البدلاء أو خارج القائمة.

واضاف مصدر الصحيفة “أتليتكو مدريد حدد بالفعل قائمة من سبعة لاعبين تسعى إدارة النادي إلى التخلي عنهم من أجل تمويل الصفقات الجديدة التي يطمح سيميوني لإضافتها خلال الميركاتو الصيفي الحالي، المقرر غلقه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الميركاتو الصيفي: أتلتيكو مدريد يعرض سبعة لاعبين للبيع لأسباب غير فنية!

تضم قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف اللاعب الدولي الكولومبي “سانتياجو أرياس” (28 عامًا) ويريد النادي 15 مليون يورو من أجل السماح له بالخروج.

والانجليزي “كيران تريبيير” (29 عامًا) الذي وصل قبل عام خلال الميركاتو الصيفي 2019، وكان قد أقنع الجميع بمستواه الفني قبل ان ينخفض مردوده البدني مع تقدم الموسم، ولن يرفض النادي المدريدي بيعه بسعر متوسط.

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لاعب آخر وصل في الميركاتو الصيفي الماضي يمكنه بالفعل حزم حقائبه وهو “ماريو هيرموسو ” صاحب الـ 25 عامً، حيث أن قلب الدفاع الذي يستخدمه سيميوني أحيانًا على اليسار لم يقنع.

في خط الوسط المكسيكي “هيكتور هيريرا” مدرج أيضًا في قائمة الانتقالات، وهي صفقة مالية مثيرة للاهتمام للنادي في حالة البيع بسبب وصوله مجاناً خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي.

وتضم القائمة أيضاً “توماس ليمار” (24 عامًا) حيث أن الفرنسي خيب الآمال في الموسم الماضي، فلم يصنع أو يسجل، واستمراره كان أمر وارد الحدوث، لكن راتبه من المرجح أن يسبب القلق للنادي الاسباني.

ويعتبر فيتولو (30 عامًا) من اللاعبين غير المرغوب فيهم، في حين أن رواتب دييجو كوستا (31 عامًا) إلى جانب أدائه المتواضع إلى حد ما تجعل اللاعب البرازيلي الاسباني، ضمن قائمة الـ 7 المقرر الاستغناء عنهم.