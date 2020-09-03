اخبار النصر: قرار صادم من فيتوريا بالاستغناء عن نجمي الفريق في الميركاتو الصيفي

قرر مسئولو نادي النصر السعودي، الاستغناء عن المدافع المخضرم “عمر هوساوي“، والجناح المهاجم “يحيى الشهري“، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بناءً على توصية من المدير الفني البرتغالي “روي فيتوريا“، الذي وافق على رحيلهما بصورة نهاية قبل بدء الموسم المقبل 2021/2020.

وكشفت مصادر صحفية بأن إدارة نادي النصر قررت الاستغناء عن هوساوي والشهري، وطالبت الثنائي بالبحث عن عروض رسمية جديدة من أجل الانتقال لأي نادٍ محلي في الميركاتو الصيفي 2020، في ظل عدم الحاجة لجهودهما.

وجاء قرار مدرب النصر بسبب تراجع مستوى يحيى الشهري وعمر هوساوي في خلال الموسم الحالي سواء قبل أو بعد جائحة فيروس كورونا.

ويسعى مسئولو النادي العاصمي لبيع عقود الثنائي، إذ رفض رئيس النادي “صفوان السويكت” فكرة إعطاء هوساوي أو الشهري مخالصة مالية للرحيل بالمجان، وطالب بالحصول على مقابل مادي في مقابل رحيلهما لأي نادٍ آخر في الميركاتو الحالي.

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وبرغم أن يحيى الشهري سيدخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل، لكن إدارة النادي تمسكت بالحصول على مقابل مالي من جراء رحيله لأي نادٍ.

يذكر أن نادي النصر نجح في ضم 7 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الشنقيطي، أمين بخاري، أسامة الخلف، سلطان العنزي وعبد العزيز العلاوي، بجانب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

الجدير بالذكر، أن يحيى الشهري صاحب الـ30 عامًا انضم لنادي النصر في صيف 2013 قادمًا من نادي الاتفاق، واحترف لفترة قصيرة في صفوف ليجانيس الإسباني، وشارك في 21 مباراة هذا الموسم مع العالمي وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

بينما عمر هوساوي صاحب الـ34 عامًا، انتقل لنادي النصر في يناير 2011، ولعب 6 شهور على سبيل الإعارة لنادي القادسية، وشارك في 9 مباريات فقط هذا الموسم في مختلف البطولات مع الفريق.