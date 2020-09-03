يواخيم لوف : ساني سيشارك أساسيًا، نوير لا.. وكروس محور المنتخب الالماني

كشف المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، عن مجموعة اللاعبين الذين سيدفع بهم في التشكيل الأساسي، خلال مواجهة الناسيونال مانشافت المرتقبة مساء اليوم الخميس 3 سبتمبر أمام المنتخب الإسباني في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا.

وقال لوف في المؤتمر الصحفي الخاص قبل أول مباراة دولية له منذ نهاية عام 2019 “روبن جوسينس سيلعب منذ البداية، قدم موسماً جيداً في إيطاليا و يستحق ذلك، سيكون كيفن تراب في حراسة المرمى، نحن نخطط أيضًا لإشراك ساني ونيكولاس زوله منذ البداية، لنرى قوتهم وجاهزيتهم”.

وأضاف “سأقوم بالتأكيد ببعض التغييرات أثناء المباراة، بعض اللاعبين يتدربون منذ عدة أسابيع، وآخرون لعبوا دوري أبطال أوروبا أو عادوا للتو من العطلة، يجب أن أتصرف بطريقة منطقية لجميع اللاعبين”.

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وتابع “كان اللاعبون والجهاز الفني سعداء للغاية بالتجمع مرة أخرى، اللاعبون متحمسون للغاية ويهتمون بالمنافسات، وهو أمر ممتع للغاية، هناك بالتأكيد أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي ، وخاصة كورونا، يعتبر دوري الأمم مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن بطولة اليورو هي بالطبع أكثر أهمية، في العام المقبل هي أهم شيء يجب الاستعداد له”.

كروس محور المنتخب الالماني

تحدث لوف عن خصمه في مباراة اليوم قائلا: “حتى لو حدث تغيير في إسبانيا في السنوات الأخيرة ، فسيتم تصنيفهم بدرجة عالية، لا يعتمدون على الاستحواذ فقط الآن، فهم يمتلكون أحنحة قوية ويستطيعون التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنهم يجيدون التحولات من الدفاع للهجوم، أميل إلى اللعب بثلاث مدافعين ولكن نستطيع أيضا اللعب بأربعة وتغيير الخطة أثناء المباراة”.

وأشاد المدرب الألماني بلاعب وسط المنتخب وريال مدريد توني كروس قائلا: ” إنه لاعب يلعب في المستوى العالمي، يتمتع بذكاء عالٍ للغاية في الكرة ويمكنه التحرك جيدًا في المساحات، يمكنه الاستحواذ على أي كرة تحت الضغط، ويمكن لعبها دائمًا وإيجاد الحلول دائمًا في اللقاء، إنه عنصر محور لعبنا، يتولى مهام إدارية داخل وخارج الملعب وبالتالي فهو ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا”.