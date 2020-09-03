أخبار برشلونة : بارتوميو يفسخ عقد أرتورو فيدال تخفيفًا لفاتورة الأجور!

منحت برشلونة -كما كان متوقعاً- الحرية للاعب الوسط الدولي التشيلي “أرتورو فيدال” لاختيار وجهته المقبلة، بعدما قرر النادي الكتالوني فسخ عقد صاحب الـ 33 عامًا، والذي كان لديه سنة أخرى في عقده على ملعب كامب نو.

وبهذه الخطوة لن يقوم نادي برشلونة بجني الأموال من بيع أرتورو فيدال خلال الميركاتو الصيفي 2020، ولكنه سيوفر مبلغًا كبيرًا في سلم الرواتب السنوي، ما سيخفف على إدارة جوزيب بارتوميو المزيد من الأعباء في فاتورة الأجور السنوية.

مغادرة “أرتورو فيدال” ستكون هي الثالثة في القائمة الكتالونية بعد عملية خروج الثنائي “آرثر ميلو وإيفان راكيتيتش“، حيث ذهب الأول إلى يوفنتوس، وعاد الثاني إلى فريقه السابق “إشبيلية” بشكل رسمي منتصف هذا الأسبوع.

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وتشير التكهنات إلى إمكانية عودة أرتورو فيدال إلى إيطاليا نحو الإنتر، بسبب وجود مدربه المفضل هناك “أنطونيو كونتي” والذي طلبه خلال الميركاتو الشتوي الماضي لكنه لم يستطع إنجاح المفاوضات.

وفي ظل التغييرات المثيرة التي تحدث داخل النادي الكتالوني هذا الصيف، بات متوقعًا رحيل المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، والذي يجري مفاوضات متقدمة مع يوفنتوس في انتظار التفاوض بشأن طريقة رحيله عن برشلونة، إما بفسخ العقد أو بالبيع نظير مبلغ مالي متوسط.

وعلى الرغم من عدم جني الأموال، سيتمكن فريق برشلونة مع خروج راكيتيتش وأرتورو فيدال من تقليل سلم الرواتب السنوي، وهي الأزمة التي يحاول بارتوميو تجاوزها لتأمين عقد جديد لليونيل ميسي.