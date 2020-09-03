الميركاتو الصيفي : روما يحدد بديلاً لألكسندر كولاروف من أتليتكو مدريد

دخل الظهير الأيسر لنادي أتليتكو مدريد “نيهوين بيريز” دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي كبديل محتمل للصربي “ألكسندر كولاروف” القريب من المغادرة نحو الإنتر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت مصادر ايطالية أنه مع رحيل “ألكسندر كولاروف” إلى الإنتر بمبلغ إجمالي قدره مليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو مكافآت، يتطلع روما إلى ضم مدافع أتلتيكو مدريد “نيهوين بيريز” كتعزيز محتمل لمركز الظهير الأيسر.

ووفقًا لقناة سكاي إيطاليا، يواصل الجيالوروسي مفاوضاته مع الجانب الإسباني لإقناعه بترك الظهير البالغ من العمر 20 عامًا، والذي انضم للنادي الاسباني في الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 2.7 مليون يورو.

Advertisements

ومن المتوقع ظهور أخبار جديدة بخصوص الصفقة المحتملة في الأيام المقبلة في الصحف الإسبانية والإيطالية، تفيد بنجاح أو بفشل الاتفاق.

ويبلغ التقييم الإجمالي للشاب الأرجنتيني في سوق الانتقالات حوالي 10 ملايين يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين للوكلاء والأندية.

وأمضى نيهوين بيريز الموسم الماضي 2019/20 على سبيل الإعارة مع الفريق البرتغالي “فاماليكاو ” حيث شارك في 23 مباراة سجل خلالهم هدف واحد.