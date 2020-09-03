الميركاتو الصيفي : إشبيلية يعزز صفوفه بصفقة من ريال مدريد

كشف نادي إشبيلية الإسباني، البطل القياسي لبطولة الدوري الأوروبي، عن ثاني صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بتعاقده مع لاعب وسط ريال مدريد، أوسكار رودريجيز، بعقد طويل الأمد، بعد ساعات من إعادة إيفان راكيتيتش من برشلونة.

وقضى أوسكار رودريجيز الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة بين صفوف فريق ليجانيس الإسباني، حيث خاض معهم 64 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتقدم ريال مدريد بالشكر لرودريجيز فى بيان رسمى على كل سنوات التفاني والاحتراف والسلوك المثالى، حيث كان جزءًا من النادي، كما تمنى له التوفيق فى رحلته الجديدة مع إشبيلية.

ما قيمة انتقال اوسكار رودريجيز الى اشبيلية؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انضمام رودريجيز كلفت خزائن النادي الأندلسي 16 مليون يورو، بعدما وقع على عقد مدته 5 سنوات ينتهي في يونيو 2025. كما أوضحت التقارير أيضًا أن ريال مدريد سيحتفظ بنسبة 25% من حق إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وقال أوسكار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “شكرًا جزيلًا، لليجانيس، وكل مُشجعي النادي، على موسمين من النضال والشجاعة. شكرًا أيضًا لإدارة ريال مدريد، للمُساهمة في تطوري ونموي كلاعب. سعيد للغاية، وفخور بالانضمام إلى إشبيلية”.

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وأضاف أوسكار رودريجيز “لديّ رغبة كبيرة في العمل بجد في هذا النادي الرائع، والاستمتاع في ملعب سانشيز بيزخوان، دعونا نحاول من أجل كل شيء”.

من هو أوسكار رودريجيز؟

أوسكار رودريجيز أرنايز هو لاعب كرة قدم إسباني، يلعب في مركز خط الوسط ويجيد اللعب أيضًا في مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب. ولد في 28 يونيو 1998 بمدينة طلبيرة الإسبانية.

انضم رودريجيز إلى ناشئي ريال مدريد في عام 2009، كما شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عام.

وخطف أوسكار الأنظار الموسم الماضي بعد تسجيله لتسعة أهداف وصناعته لهدفين في 32 مباراة مع ليجانيس، ليقوم المدير الفنى لمنتخب إسبانيا لويس إنريكى بإدراج اسمه في قائمة الفريق المستدعاة لمواجهتى ألمانيا وأوكرانيا فى دورى الأمم الأوروبية.