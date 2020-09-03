حسم النصر السعودي صفقة جديدة لصالحه خلال الميركاتو الصيفي الحالي لمساعدة المدرب البرتغالي فيتوريا على الظفر بدوري أبطال آسيا، وكلفت الصفقة حوالي نصف مليون دولار.

واتفقت إدارة نادي النصر مع جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على ضم الظهير الأيسر المميز “كيم جين سو” مقابل 500 ألف دولار، مع راتب قيمته 1.8 مليون دولار.

ووفقًا للتقارير الصحافية الواردة من السعودية، فإن كيم جين سو البالغ من العمر 28 عامًا وقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

رفض جيونبوك في البداية التخلي عن نجمه إلا بعد نهاية عقده في ديسمبر القادم ليتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا، الذي سيُستكمل يوم 14 من الشهر الجاري في قطر.

من هو كيم جين سو؟

كيم جين سو هو لاعب سابق في نادي هوفنهايم الألماني، انتقل إلى جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي عام 2017، ولعب معه 78 مباراة في الدوري الكوري الجنوبي خلال أربعة مواسم، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

بدأ كيم جين-سو مسيرته مع نادي ألبيريكس نيجاتا الياباني عام 2012، وظل بين صفوفه لمدة عامين حتى انضم لنادي هوفنهايم الألماني ليمثله لمدة موسمين متتاليين في 34 مباراة بالدوري الألماني، أختير للعب مع منتخب كوريا الجنوبية الأول في 46 مباراة حتى نهاية ديسمبر 2019 عندما شارك لـ90 دقيقة أمام اليابان في بطولة شرق آسيا.

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صفقة جديدة للنصر السعودي من أجل الظفر بدوري أبطال آسيا

نجحت إدارة النصر في إقناع النادي الكوري الجنوبي بترك اللاعب بعد شراء المدة المتبقية في عقده، بسبب رغبة المدير الفني لنادي النصر فيتوريا في الاستفادة من خدمات كيم جين سو في دوري أبطال آسيا 2020، الذي سيتم استئنافه في سبتمبر الجاري على الأراضي القطرية.

وأكد كيم جين سو “المال لم يكن السبب الوحيد لاختيار الانضمام لصفوف النصر السعودي”، مشيرًا إلى أن فكرة اللعب خارج كوريا الجنوبية من جديد كانت تلازمه دومًا.

وقال حول الانتقال للعب في السعودية “العودة للعب خارج كوريا الجنوبية كان يُراودني دائمًا، الأمر كان مجرد وقت حتى أخوض تجربة الاحتراف الخارجي من جديد، وخلال مفاوضات جيونبوك لتجديد عقدي أبلغني وكيلي بوجود العديد من العروض الخارجية، وقد رأيت أن هذا الصيف هو الوقت المناسب لإعادة التجربة مرة أخرى”.

وحول اختياره الانضمام إلى النصر من أجل المال فقط، قال: “الكثير من الناس يقولون أنني ذهبت إلى هناك من أجل المال، أعترف بذلك بالطبع لكنه لم يكن السبب الوحيد. السفر والإقامة في بلاد جديدة والتعرف على ثقافة مختلفة هو تحدٍ جميل رغبت في خوضه، الأمر لم يتعلق فقط بكرة القدم بل بالحياة والثقافة بشكل عام”.

جدير بالذكر أن كيم جين سو لن يستطيع المشاركة في المباراة الأولى للنصر في دوري أبطال آسيا، والتي ستكون أمام سباهان أصفهان الإيراني، وذلك بسبب الإيقاف نتيجة تراكم بطاقاته الصفراء مع فريقه السابق جيونبوك.