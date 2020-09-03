رياضة | قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة متفوقا على بيراميدز والزمالك أصحاب المركزين الثاني والثالث بفارق 17 نقطة كاملة.

واستبعد فايلر كلا من :-

محمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي، وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.