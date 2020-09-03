رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز والزمالك صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتفوق الأهلي على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة عن طريق كل من أليو بادجي وحمدي فتحي.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.