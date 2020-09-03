رياضة | بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متطلباته الفنية بضرورة تدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع فايلر الثنائي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، وأسامه جلال مدافع إنبي، ضمن الحسابات الفنية، إلا أن المارد الأحمر أغلق ملف التعاقد مع نجم الدراويش.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.

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ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.

وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.