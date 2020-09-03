رياضة | بينهما ديربي الغضب.. تعرف على الـ5 مباريات الأولى لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهما ديربي الغضب.. تعرف على الـ5 مباريات الأولى لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم ، جدول مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2022/2021.

وسوف تبدأ مباريات البطولة يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي المسابقة يوم 23 مايو من العام المقبل 2021.

وسيفتتح إنتر ميلان مبارياته بالحلول ضيفاً على فريق بينيفينتو الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية "سيريا ب".

ثم يدخل إنتر ميلان ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، تبدأ في الجولة الثانية باستضافة فريق فيورنتينا، قبل أن يحل ضيفاً على لاتسيو في الجولة الثالثة، وتنتهي بديربي الغضب ضد جاره ميلان في الجولة الرابعة.

ثم يحل الإنتر ضيفاً على جنوى في الجولة الخامسة، وفيماً يلي جدول مباريات إنتر ميلان في الجولات الخمس الأولى.

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1- بينيفينتو - خارج أرضه - 20 سبتمبر.

2- فيورنتينا - ملعب سان سيرو - 27 سبتمبر.

3- لاتسيو - خارج أرضه - 4 أكتوبر.

4- ميلان - ملعب سان سيرو - 18 أكتوبر.

5- جنوى - خارج أرضه - 25 أكتوبر.