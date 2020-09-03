رياضة | عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من مواجهة الفريق الأحمر غدًا أمام وادي دجلة.

ولم يشارك صالح جمعة في المران الجماعي مع زملائه في الفريق الأحمر قبل مواجهة الغد وخاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ليتأكد غيابه عن قائمة الأهلي لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.