رياضة | بأوامر فايلر.. كهربا يشارك في مران المستبعدين من مواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بأوامر فايلر.. كهربا يشارك في مران المستبعدين من مواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا منفردًا على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك كهربا في مران المستبعدين من مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام وادي دجلة وذلك بناء على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وكان كهربا قد دخل في مشاداة قوية أمس مع زميله محمد الشناوي ليقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.