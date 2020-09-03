رياضة | نجم الأهلي يصل القاهرة بعد تجديد جواز سفره

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يصل القاهرة بعد تجديد جواز سفره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمًا من مالي عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها اللاعب.

وكان ديانج قد حصل على إجازة من الجهاز الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة الجونة للسفر إلى مالي لتجديد جواز السفر الخاص به.

Advertisements

وتسبب خطأ إداري في عودة ديانج من مالي حيث كان من المقرر عودته أمس الأربعاء إلا أن عدم قيام مسؤولي الأهلي بإرسال التأشيرة في موعدها تسبب في تأخر وصول اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.