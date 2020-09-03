رياضة | موعد الإعلان عن صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي بيراميد موعد الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل رسمي.

وتمكن نادي بيراميدز من التوصل إلى اتفاق مع نادي هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي هذا الصيف بشكل نهائي وذلك عقب انتهاء إعارته مع ناديه القديم الأهلي.

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وأكد أحد المسئولين بنادي بيراميدز أنه سيتم الإعلان عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي بعد يومين من الآن حتى يتم الانتهاء من مواجهة الزمالك في الدوري.

وينوي مسئولو نادي بيراميدز الإعلان عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل عقب الانتهاء من تصوير إعلان الصفقة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.