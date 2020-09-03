رياضة | رئيس نابولي يحسم مصير كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نابولي يحسم مصير كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي عن مواقفة ناديه على بيع ثنائي الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي والبولندي آركاديوز ميليك في حالة وصولهما عرضًا مناسبًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا إلى أن كوليبالي مطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي أما ميليك فهو على رادار كلا من بيوفنتوس وروما الإيطاليين.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لوسائل الإعلام:"كوليبالي يمكن أن يرحل عن النادي. إذا قدم أحد الأندية عرضًا جيدًا، سنسمح له بالرحيل".

واختتم دي لورينتيس تصريحاته قائلاً :"نفس الشيء بالنسبة لأركاديوز ميليك، إذا قمنا ببيعهما فسنعرف كيفية استبدالهما".