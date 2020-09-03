رياضة | أول ظهور لـ"كهربا" في الأهلي بعد الأزمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أول ظهور لـ"كهربا" في الأهلي بعد الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي قبل ساعتين من انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام اللاعب بالتوجه إلى صالة الجيمانزيوم لخوض تدريبات تأهيلية وذلك عقب المشاداة التي اندلعت أمس مع زميله في الفريق الحارس محمد الشناوي.

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وكان مسؤولو النادي الأهلي قد أعلنوا مساء أمس الأربعاء توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمود كهربا على ما بدر منه تجاه زميله في الفريق محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.