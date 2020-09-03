رياضة | الفجيرة الإماراتي يتعاقد مع لاعب النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الفجيرة الإماراتي يتعاقد مع لاعب النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي رسميا مع نجم خط وسط النجم الساحلي، فراس بلعربي لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقدرت تقارير إعلامية في الإمارات قيمة الصفقة بنحو 400 ألف دولار.

ويعد بلعربي إضافة قوية لخط هجوم الفجيرة، حيث يتميز بالسرعة ودقة التسديد بالإضافة إلى صغر سنه حيث يبلغ من العمر 24 عاما فقط.

وكان بلعربي محترفا في صفوف مستقبل المرسي قبل انتقاله إلى النادي البنزرتي في 2016 ثم التحق بصفوف النجم الساحلي في 2018.