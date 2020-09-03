رياضة | الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة لمحمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأهلي، بعد الأزمة التي افتعلها مع زميله محمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي " مع شوبير " عبر أون سبورت إف إم " :"فإن هذه ليست المرة الأولى التي يفتعل فيها كهربا أزمة مع زملائه، فبدأ في السوبر المحلي أمام الزمالك، وخطأ الأهلي حينها لم يقرر إيقافه".

وتابع :"أزمة كهربا أظهرت جانبين واحد إيجابي والثاني سلبي، الإيجابي هو رد الفعل السريع من قبل مسئولي الأهلي، وتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب، أعتقد أنها الأضخم في تاريخ القلعة الحمراء".

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وواصل :"أما على الجزء السلبي يظهر في كهربا ذاته الذي يجد دعما ومساندة هائلة من الفريق في قضيته ومحامى النادي يقف معه في كل الأمور".

واختتم :" كان من المفترض أن يذهب كهربا للمران أمس في قمة سعادته بعد إلغاء قرار إيقافه وقبول الطعن، بجانب اقتراب عودته للمشاركة المحلية عقب مواجهة حرس الحدود".

ودخل محمود كهربا في مشاحنات عنيفة مع محمد الشناوي حارس المرمى الفريق، أمس الأربعاء، داخل غرفة خلع الملابس قبل بدء المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وصلت لحد السباب والشتائم البذيئة، وذلك بجانب الاشتباك بالأيدي.