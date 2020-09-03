رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في دوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا، اليوم الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة كأس أمم أوروبا.

وستلعب مباراة ألمانيا ضد إسبانيا اليوم، في بطولة دوري أمم أوروبا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسيدس بينز آرينا، في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب ألمانيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كيرير، زوله، جينتر، جوسينس.

خط الوسط: جوندوجان، كروس، ساني.

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خط الهجوم: هافيرتز، براندت، فيرنر.

بينما من المتوقع أن يبدأ إسبانيا مباراة اليوم ضد ألمانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: نافاس، راموس، باو توريس، ريجيلون.

خط الوسط: رويز، بوسكيتس، تياجو.

خط الهجوم: فيران توريس، رودريجو، فاتي.