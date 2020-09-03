شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يخطف نقطة التعادل من الاتحاد السكندري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق طنطا التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد بهدف السوري عمر الميداني في الدقيقة 4، وهو الهدف الأول للاعب السوري في الدوري المصري، بعدما خاض تجربة سابقة مع بيراميدز.

وتعادل طنطا بهدف ماراثوني للاعب المخضرم أحمد سالم صافي في الدقيقة 63.

وخاض طنطا أول مباراة مع مديره الفني الجديد أحمد سامي، وتلقى الفريق 5 هزائم متتالية منذ استئناف الدوري، مما اضطره لتغيير المدربين أيمن المزين ومحمد صلاح.

وأكمل الحارس عماد السيد اللقاء مصاباً في العشر دقائق الأخيرة، وتحامل على آلامه كي لا يلعب فريقه منقوصًا بعد استنفاد التغييرات الخمسة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، وارتفع رصيد طنطا إلى 17 نقطة في المركز الأخير.

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