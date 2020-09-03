شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يخطف نقطة التعادل من الاتحاد السكندري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق طنطا التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.
تقدم الاتحاد بهدف السوري عمر الميداني في الدقيقة 4، وهو الهدف الأول للاعب السوري في الدوري المصري، بعدما خاض تجربة سابقة مع بيراميدز.
وتعادل طنطا بهدف ماراثوني للاعب المخضرم أحمد سالم صافي في الدقيقة 63.
وخاض طنطا أول مباراة مع مديره الفني الجديد أحمد سامي، وتلقى الفريق 5 هزائم متتالية منذ استئناف الدوري، مما اضطره لتغيير المدربين أيمن المزين ومحمد صلاح.
وأكمل الحارس عماد السيد اللقاء مصاباً في العشر دقائق الأخيرة، وتحامل على آلامه كي لا يلعب فريقه منقوصًا بعد استنفاد التغييرات الخمسة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، وارتفع رصيد طنطا إلى 17 نقطة في المركز الأخير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يخطف نقطة التعادل من الاتحاد السكندري في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.