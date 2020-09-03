شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد رمضان وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.