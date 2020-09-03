شكرا لقرائتكم طنطا يتعادل بهدف مع الاتحاد السكندرى ويظل فى المركز الأخير بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق طنطا فى التعادل مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4 ، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة ، يستمر فريق طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 2 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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جاءت مباراة طنطا و الاتحاد حماسية من بدايتها ، و كانت أكثر خطورة من قبل فريق الاتحاد السكندري الذى أحرز هدف مبكر من ضربة حرة مباشرة عن طريق السوري عمر الميداني ، واستمرت السيطرة للاعبي الاتحاد لكن دون خطورة ، في المقابل اعتمد فريق طنطا على الهجمات المرتدة والعرضيات لكن دون ترجمة لأهداف.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد سامى" مديراً فنياً لطنطا بعد رحيل محمد صلاح المدير الفني السابق عن الفريق عقب ثلاثية سموحة ويسعى سامى لتحقيق فوز يساهم في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، في المقابل يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث لمواصلة قطار النتائج الجيدة واقتحام المربع الذهبى بفضل كتيبة النجوم المتألقة في زعيم الثغر.