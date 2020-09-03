انفراجة في أزمة ميسي مع برشلونة.. الأرجنتيني يتوصل لاتفاق جديد مع الفريق الكتالوني

كتب: ضياء السقا

كشف خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم برشلونة أن نجله يفكر في الاستمرار الموسم الجديد مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده، بحسب القناة الرابعة الإسبانية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة رسميا في يونيو 2021، وبذلك سيستمر الأرجنتيني لموسم جديد مع الفريق الكتالوني، ليودع جماهيره في كامب نو ويرحل مجانا.

ووفقاً لما نشره البرنامج الإسبانى الشهير "JUGONES"، فإن ليونيل ميسي قرر البقاء فى برشلونة بعد عدة أيام من التوتر داخل البارسا عقب قراره المفاجئ بالرحيل، وذلك عقب اجتماع جمعه بوالده ووكيله أعماله خورخي ميسي فى منزله لمدة 68 دقيقة ظهر، الخميس.

وأضاف البرنامج الشهير، أن خورخى ميسي أخطر النجم الأرجنتينى بأنه من الضروري البقاء فى برشلونة حتى نهاية عقده، وهو ما دفع اللاعب للعدول عن قراره تجنباً للدخول فى معارك قانونية مع الفريق الكتالونى الذى قضى داخل جدرانه 20 عاماً.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بنادي مانشستر سيتي، لكن برشلونة رفض رحيل اللاعب إلا بعد دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وكان ميسي، أرسل فاكسا إلى إدارة النادي، الثلاثاء أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل.

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وهناك خلافات حول أحقية النجم الأرجنتيني في فسخ تعاقده مع البارسا، فالمسؤولين عن إدارة أعمال اللاعب يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

في المقابل فإن إدارة النادي ترى أن مهلة فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت في العاشر من شهر يونيو الماضي، وأن ميسي إن أراد الرحيل عليه دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وجاء قرار ميسي بالرحيل، عقب جلسة جمعته بمدرب برشلونة الجديد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء بينهما لم تكن جيدة.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

يشار إلى أن ميسي يتبقى في تعاقده مع برشلونة موسم آخر، ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس الأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني، بجانب مانشستر يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي.