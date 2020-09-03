شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يحصد أول نقطة أمام الاتحاد السكندرى بعد ست هزائم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4 ، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة .

وتعد نقطة اليوم هى الأولى التى يحصد طنطا بعد تلقى ست هزائم متتالية منذ أخر تعادل حققه وكان من حسن الحظ أمام الاتحاد السكندرى أيضا مثلما حدث اليوم، كما وصل بنقطة اليوم إلى التعادل الحادى عشر فى مشواره بالدورى.

وبهذه النتيجة ، يستمر فريق طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 2 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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جاءت مباراة طنطا و الاتحاد حماسية من بدايتها ، و كانت أكثر خطورة من قبل فريق الاتحاد السكندري الذى أحرز هدف مبكر من ضربة حرة مباشرة عن طريق السوري عمر الميداني ، واستمرت السيطرة للاعبي الاتحاد لكن دون خطورة ، في المقابل اعتمد فريق طنطا على الهجمات المرتدة والعرضيات لكن دون ترجمة لأهداف.

ولحسن الطالع تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد سامى" مديراً فنياً لطنطا بعد رحيل محمد صلاح المدير الفني السابق عن الفريق عقب ثلاثية سموحة، وهو ما يبشر بتطور نتائج أبناء السيد البدوى فى المباريات المقبلة لعل وعسي يستطيع الهروب من شبح الهبوط.