شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، صوب ملعب الدفاع الجوى لمتابعة المواجهة المرتقبة التى تجمع بين بيراميدز وضيفه الزمالك بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى ظل الصراع المشتعل بين الفريقين لحسم لقب الوصيف والمؤهل للمشاركة الأفريقية فى الموسم الجديد، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم كواليس موقعة الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة..

س: ما موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى؟

ج: يدخل بيراميدز هذا اللقاء ورصيده 45 نقطة فى المركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز في 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

س: ماذا فعل الزمالك وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدورى؟

ج: تفوق بيراميدز على أسوان (2 – 1) فى الجولة 23 بعدما تأخر فى النتيجة بهدف، فيما حقق الزمالك فوزاً على إنبى (1 – 0) بتوقيع المدافع محمد حمدى "الونش" فى الجولة السابقة.

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س: ما هى غيابات الزمالك وبيراميدز فى مباراة الليلة؟

ج: يغيب عن الزمالك الحارسان محمد عواد ومحمد صبحى بجانب محمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية ومحمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، بينما يفتقد بيراميدز جهود عبد الله السعيد وحارس المرمى أحمد الشناوى والأوغندى عبده لومالا والإيفوارى ويلفريد كانون للإصابة بجانب دودو الجباس للإيقاف.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى موقعة الدفاع الجوى؟

ج: التشكيل المتوقع للزمالك مكون من: "حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة ، خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد – محمد أوناجم ، فى المقابل التشكيل المتوقع لبيراميدز مكون من : حراسة المرمى: المهدي سليمان - خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي - خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إبراهيم عادل -خط الهجوم: إبراهيم حسن – محمد فاروق – إيريك تراوري".

س: وماذا قدم الحكم محمد الحنفى أمام الزمالك وبيراميدز قبل إدارة مباراة الليلة؟

ج : الحنفي سبق وأدار 26 مباراة لنادى الزمالك، فاز الفريق بـ 17 مباراة منها، وخسر الفريق 3 مباريات، مقابل 6 تعادلات، من جهة أخرى أدار الحنفى 5 مباريات لنادى بيراميدز، فاز بيراميدز بثلاث مباريات منها، فيما خسر الفريق مباراتين أخريين.