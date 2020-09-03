شكرا لقرائتكم خبر عن المالي اليو ديانج يحضر إلى القاهرة بعد تأخر وصوله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لمطار القاهرة منذ قليل بعد استكمال أوراقه للانتظام في تدريبات الأهلي، وذلك بعد أن كان من المفترض وصول اللاعب أول أمس الثلاثاء، وحصل ديانج على تأشيرة القاهرة بالإضافة لتحليل كورونا وهي النواقص التي حرمته من العودة في الموعد المُحدد، وخرج اليو ديانج من حسابات فايلر للدفع به بشكل أساسي في مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها غداً الجمعة في بطولة الدورى العام.

ورغم عودة ديانج إلا أن اللاعب لن يكون ضمن حسابات فايلر للدفع به في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن كل تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة التي حصل عليها الفريق بعد مواجهة المصري البورسعيدي.

من جانبه رد اليو ديانج على أنباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.