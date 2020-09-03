شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..حكاية 71 مباراة جمعت المقاولون والمصرى قبل صدام برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها المصرى البورسعيدى أمام الاهلى بالخسارة بهدفين بنفس الجولة.

*ترتيب المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولاتزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الإتحاد السكندرى والاسماعيلى وحرس الحدود.

*تاريخ مواجهات المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى

تاريخيا تحمل مواجهة اليوم الرقم 72 بين الفريقين في الدوري، شهدت تفوقا ملحوظا لذئاب الجبل بتحقيق 22 فوزا مقابل 17 فقط لأبناء بورسعيد، وتعادل الفريقان في 32 مباراة منها 19 مباراة سلبية.

سجل المقاولون 66 هدفا مقابل 53 هدفا للمصري منها ثمانية أهداف سجلها جمال جودة الهداف التاريخي للمواجهات الرسمية في الدوري.

تعادل الفريقان 8 مواجهات متتالية، بينما لعب المقاولون 16 مباراة دون هزيمة، مقابل 10 فقط للمصري.

أول مواجهة بين الفريقين كانت موسم 1978/1979 بعد صعود المقاولون العرب وبالتحديد في الأسبوع الرابع "الجمعة 3 نوفمبر 1978" بملعب حلمي زامورا.

تعادل الفريقان بهدف لكل فريق تقدم الضيوف عن طريق مسعد السقا في الشوط الأول في شباك عبدالرحمن غانم، وتعادل حمدي نوح في الشوط الثاني في شباك فاروق رضوان، وأدارها الحكم الراحل محمد حسام الدين، وتعادل الفريقين في بورسعيد سلبيا.

Advertisements

وفى الموسم التالي تبادل الفريقان الفوز كلا في ملعبه بنتيجة هدف دون مقابل، في الدور الأول فاز المصري ببورسعيد بهدف سجله شيرين أبو النور في الشوط الأول "4 يناير 1980" في الأسبوع الثالث عشر، وفى القاهرة رد المقاولون اعتباره وفاز بهدف نبيل إبراهيم في الشوط الأول أيضا.

وأخر مواجهة جمعت الفريقين كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة للمسابقة وأقيمت على ستاد السويس فى 12 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء

*النحاس يطالب بعودة الانتصارات وعلى ماهر يبحث عن الانطباع الأول

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لضمان ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد فيما تعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لعلى ماهر مديراً فنياً للمصرى البورسعيدى عقب رحيل طارق العشرى عن تدريب الفريق ، ويسعى على ماهر لتسجيل بداية جيدة تساهم في انتشال الفريق البورسعيدى من عثراته بالفترة الأخيرة.

*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب والمصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام المصرى مكون من :"محمود أبو السعود ، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الشيمي، أمير عابد ،عبدالعزيز موسى، محمد مجلي، كريم مصطفى ، محمود السيد، لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاولون مكون من :"حسام عياد ، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسي ، عبدالرحمن زين، عمر كمال، أحمد يوسف، مفتاح طقطق، حسن علي ، أوستين أوموتو".