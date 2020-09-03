شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف خطة الأهلى لمواجهة الغيابات أمام مباراة دجلة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عدة تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، حيث يفتقد الأهلى فى مباراة الغد كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، فيما يغيب المالى آليو ديانج عن مواجهة دجلة بسبب عدم عودته فى بلاده التى سافر إليها مؤخراً لتجديد جواز سفره مُستغلاً غيابه عن مباراة المصرى للإيقاف، كما يغيب على معلول أمام دجلة بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى.

وخاض الاهلى مباراة المصرى الأخيرة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ومحمد هاني، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، على معلول وعمرو السولية، حمدى فتحي، أحمد الشيخ، جونيور أجايى ومروان محسن، وآليو بادجي.

واستقر المدرب السويسرى على تشكيل مباراة دجلة، وغالباً سيضم كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

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حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح جمعة لاعب الفريق من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى.

وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلى والمصرى السبت الماضى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفنى يستقر على استبعاد اللاعب من قائمة الأهلى لمباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى لمباراة المصري، إن صالح جمعة بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة عافيته البدنية على وجه التحديد.

وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائى التأهيل بالجهاز الفنى من أجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالى ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل جيد.