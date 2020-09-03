شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جلسة خاصة بين كبار الأهلي قبل مران اليوم لتجاوز أزمة كهربا، الأهلي يترقب صفقة بيع رمضان صبحي لبيراميدز للمطالبة بفلوس الرعاية.

جلسة خاصة بين كبار الأهلي قبل مران اليوم لتجاوز أزمة كهربا