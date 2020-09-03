شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحتفل بعيد زواجه × 7 صور تلخص علاقته بزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل على معلول نجم نادى الأهلى وظهيره الأيسر بعيد زواجه الخامس من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، عبر نشره مجموعة من الصور مع زوجته احتفالاً بتلك المناسبة، وما إن نشر الصور حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة وهنأوه هو وزوجته.



معلول مع زوجته

من ناحية أخرى يظهر محمود وحيد لاعب الأهلى فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة وادى دجلة المقبلة، بسبب غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق عن اللقاء للإيقاف، بعدما حصل على إنذار ثالث خلال مباراة المصرى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، ويحتل الاهلى قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة.



معلول وزوجته احتفالاً بمرور 5 سنوات على زواجهما

وينوى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الاعتماد على الظهير البديل محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن وحيد شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.



على معلول مع زوجته

على الصعيد ذاته، أبدى رينيه فايلر سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، ورفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة، ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.