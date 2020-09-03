شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بازوكا يرجع سبب تعثر الإنتاج الحربى بعد عودة الدورى لكورونا والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربى أسباب تراجع نتائج فريقه عقب استئناف مسابقة الدورى العام، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الحمد لله على فوزنا على سموحة بعد فترة كبيرة من تراجع المستوى الفنى والبدنى لأغلب اللاعبين، بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق بوباء كورونا قبل عودة المسابقة".

ويضيف مدافع الانتاج الحربى "لم نخض فترة إعداد قوية مثل كل الفرق بسبب إصابات كورونا وواجهنا الأهلى فى أول لقاء وبذلنا مجهودا كبيرا فى المباراة وحصدنا نقطة من أنياب متصدر البطولة، وكان طبيعى أن نتأثر فى المباريات التى تليها وهو ما حدث بالفعل وشعرنا فى أكثر من مباراة أننا خارج التركيز".

وتابع بازوكا: "عقدنا جلسات مع بعضنا البعض كلاعبين وتحدثنا عن أهمية استعادة الانتصارات مجدداً وهو ما حدث فى لقاء سموحة، وأمامنا مباراتين غاية فى الصعوبة أمام طنطا ثم أسوان والحصول على الست نقاط من هاتين المباراتين هدفنا حتى نتخلص من الضغوط ونعود لتقديم أداء ممتع ونقتحم المربع الذهبى".

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وحقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء الاربعاء على استاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يبدأ الفريق اليوم الخميس استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة سموحة تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.