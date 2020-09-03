شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتمسك ببيع كريم طارق نهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو نادى بتروجت ببيع كريم طارق، صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، والذى تألق بشكل ملحوظ بالموسم الجارى، ما جعل عددا من الأندية تتسابق على التعاقد معه لتدعيم منطقة وسط الملعب وعلى رأسها الأهلى والزمالك وبيرميدز.

ويرغب مسئولو بتروجت فى تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع اللاعب، فى ظل تصاعد أسعار اللاعبين فى سوق الانتقالات حاليا، ورغم العروض التى قدمها مجلس إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى، إلا أن بتروجت طلبوا التمهل لحين انتهاء الموسم، خاصة أن اللاعب فى جميع الأحوال سيكمل الموسم مع فريقه الحالى.

من ناحية أخرى وافقت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على ضم كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش فى ظل المستوى المُتميّز الذى يقدمه اللاعب الشهير بـ"سبايدر مان "مع فريقه هذا الموسم، ليدخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية لضمه فى الموسم المقبل.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الصيف المقبل لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.