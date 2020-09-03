الامارات | اتحاد الكرة يقرر إلغاء البطولات والمهرجانات الكروية لأقل من 11 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إلغاء البطولات والمهرجانات الكروية لأقل من 11 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، في بيان صحافي إلغاء البطولات والمهرجانات الرياضية الكروية لعمر 11 سنة فما دون، بناء على التعميم الصادر من الهيئة العامة للرياضة. وقرر اتحاد الكرة كذلك "إلغاء مسابقة الأشبال تحت 12 سنة، والتي يسجل فيها اللاعبون من مواليد 2009 و2010، واقتصار تنظيم مسابقة الأشبال تحت 13 سنة على اللاعبين من مواليد 2008".

وأكد بيان اتحاد الكرة كذلك: عدم السماح بمشاركة اللاعبين من مواليد 2009 فيها، والتعميم على الأندية بعدم السماح في تنظيم المسابقات والمهرجانات الخاصة بمدارس الكرة مواليد 2010 و2013.

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