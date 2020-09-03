الامارات | بايرن ميونخ الألماني يعلن عودة الإسباني أودريوزولا إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ الألماني يعلن عودة الإسباني أودريوزولا إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2020

بات الإسباني ألفارو أودريوزولا أحدث اللاعبين المغادرين لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بعد أن سبقه في ذلك البرازيلي فيليبي كوتينيو. وأعلن النادي الألماني،اليوم أن المدافع سيعود إلى ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارته لفريق بايرن ميونخ. وكان أودريوزولا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، قد طلبه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ولم يشارك أودريوزولا سوى في خمس مباريات فقط مع الفريق الألماني، منها ثلاثة في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا وأخرى في دوري أبطال أوروبا. وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بيان للنادي: "أود أن أشكر ألفارو، كفريق لقد أصبحنا أبطال الدوري والكأس في ألمانيا، كما أننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا بمشاركة جميع اللاعبين وألفارو كان جزءا من ذلك النجاح".

وكان بايرن ميونخ أعلن الثلاثاء الماضي مغادرة البرازيلي كوتينيو الذي عاد إلى برشلونة بعد أن قضى فترة إعارة، فيما من المقرر أن يتخذ النادي البافاري الآن قرارا بشأن الكرواتي إيفان بيرسيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي.

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