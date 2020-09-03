الامارات | إصابة لاعب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليتم إلغاء المباراة الودية أمام ريد بول سالزبروج النمساوي والمقرر لها غدا الجمعة.

وأوضح الفريق الرديف المنافس بالدرجة الثالثة اليوم الخميس أن اللاعب الذي لم يتم الكشف عن هويته سيبقى في العزل الطبي لمدة 14 يوما في الوقت الذي سيتدرب فيه باقي اللاعبين بشكل فردي لحين إجراء جولة جديدة من اختبارات الكشف عن كورونا.

ويعتبر الفريق الثاني لبايرن ميونخ والذي يتكون من الشباب تحت 23 عاما، منفصلا تماما عن الفريق الأول.

وفاز الفريق الرديف بلقب دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي لكن بحسب اللوائح لا يحق لبايرن المشاركة بفريقين في دوري الدرجتين الأول والثانية، وبالتالي بقي الفريق الرديف في الدرجة الثالثة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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