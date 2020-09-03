الامارات | إصابة كريستيانو رونالدو.. شكوك حول مشاركته أمام كرواتيا والسويد

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريستيانو رونالدو.. شكوك حول مشاركته أمام كرواتيا والسويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراتي كرواتيا والسويد في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل "برازيل أوروبا" لقبها. وقال الاتحاد البرتغالي على موقعه الرسمي اليوم الخميس: "إن كريستيانو رونالدو يخضع للعلاج بسبب عدوى في أصبع القدم (التهابات استدعت تلقي مضادات حيوية)، ولم يتدرب مع المنتخب اليوم". Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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