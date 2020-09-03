الامارات | 18 حالة كورونا في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني

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شكرا لقرائتكم خبر عن 18 حالة كورونا في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في بيان رسمي اليوم الخميس، أن 18 من أعضاء فريقه لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال النادي في بيان على حسابه في "تويتر" أنه "تم رصد أربع حالات خفيفة، وست حالات كانت لديها أعراض خفيفة اختفت لاحقا، وثماني حالات لا تظهر عليها أعراض نهائياً".
وأضاف أن "المصابين يخضعون حاليا لإجراءات العزل الصحي، وسيخضعون إلى اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات".
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