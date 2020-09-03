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الامارات | 18 حالة كورونا في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في بيان رسمي اليوم الخميس، أن 18 من أعضاء فريقه لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال النادي في بيان على حسابه في "تويتر" أنه "تم رصد أربع حالات خفيفة، وست حالات كانت لديها أعراض خفيفة اختفت لاحقا، وثماني حالات لا تظهر عليها أعراض نهائياً".

وأضاف أن "المصابين يخضعون حاليا لإجراءات العزل الصحي، وسيخضعون إلى اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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