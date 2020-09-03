شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للقوة البدنية يسلم مكافأت الشباب لأبطال مصر الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أنابت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين لتسليم الجوائز المقررة لأبطال مصر الحاصلين على ماديليات دولية ببطولة العالم الاخيرة ٢٠١٩ للقوة البدنية بفنلندنا ومصارعة الذراعين برومانيا..

أقام الاتحاد حفل تكريم بسيط الاربعاء ٢ سبتمبر بمكان مفتوح بناء على توجيهات وزارة الصحة بالالتزام بالمسافات الآمنة ،،، قام رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات بتسليم المكافئات المالية لأبطال مصر وإقتصر الحفل على إلقاء كلمات تشجيع للاعبين وشكر للدولة التى لم تتاخر عن تشجيع أبنائها رغم الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد بل على الرغم من ذلك فقد صرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى والعربى أن المكافئات المالية هذة المرة كانت مجزية جدا وأكبر من السنوات السابقة...

وكانت قائمة المكرمين هى :-

بطولة العالم للقوة البدنية بفنلندا ٢٠١٩

١- محمود عدوى..المركز الاول وزن ٨٢,٥ كج

٢- امير سيد عبده .المركز الثانى وزن ١٠٠كج

٣- محمد ربيع سيد .المركز الثانى وزن ٩٠كج

٤- اكرامى شلبى .المركز الثالث وزن ٨٢,٥ كج

٥- آية سويلم .المركز الثالث سيدات ٧٥ كج بطولة العالم لمصارعة الذراعين برومانيا ٢٠١٩

١-فاطمة حسين. الرابع كبار سيدات وزن ٧٠كج

٢-غريب محمود. الخامس كبار وزن ٦٠ كج

٣-أندريه جوزيف. السادس كبار وزن٦٥كج

٤-مريم متولى. الثانى ناشئات وزن ٥٠ كج

٥-محمد قنديل. الرابع كبار متحدى الاعاقة٧٥كج

٦-سامح فهمى الخامس كبارمتحدى الاعاقة٩٠كج

٧-غريب عمر.السادس كبار متحدى الاعاقة ٦٠كج الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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