100 ألف ريال تنتظر لاعبي "الاتحاد" للبقاء في الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية اليوم (الخميس)، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، رصدت مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



وأوضحت التقارير أن الإدارة الاتحادية رصدت 100 ألف ريال لكل لاعب في الفريق، وذلك ثمنًا للبقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبينت وفقًا لـ"الاقتصادية" أن المكافأة غير مرهونة بمباراتي النصر أو العدالة في الجولتين الأخيرتين، وإنما بحصد النقاط التي تكفل للفريق الاتحادي الابتعاد والنجاة من الهبوط.