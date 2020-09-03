- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 100 ألف ريال تنتظر لاعبي "الاتحاد" للبقاء في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحفية اليوم (الخميس)، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، رصدت مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضحت التقارير أن الإدارة الاتحادية رصدت 100 ألف ريال لكل لاعب في الفريق، وذلك ثمنًا للبقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبينت وفقًا لـ"الاقتصادية" أن المكافأة غير مرهونة بمباراتي النصر أو العدالة في الجولتين الأخيرتين، وإنما بحصد النقاط التي تكفل للفريق الاتحادي الابتعاد والنجاة من الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف ريال تنتظر لاعبي "الاتحاد" للبقاء في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.