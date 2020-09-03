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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللاعب يقترب من "النصر".. أتالانتا الأمريكي يوافق على رحيل مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
أعلن رئيس نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي دارين إيليس، موافقته على رحيل اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في إشارة منه إلى التوصل لاتفاق مع نادي النصر.
وأوضح إيليس، أن اللاعب مارتينيز أراد مغادرة النادي هذا الصيف، لذا نجحت الإدارة في الحصول على أفضل عائد ممكن على الصعيد المالي.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ"الرياضية"، أن تصريحات إيليس جاءت بعد وصول المفاوضات مع نادي النصر بخصوص اللاعب إلى مراحلها النهائية بين جميع الأطراف.
ونوهت إلى أن النادي الأمريكي سيحصل على 18 مليون دولار من صفقة انتقال لاعبه إلى النصر.
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