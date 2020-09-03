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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو: لن نفتح اي ملف تأديبي بحق ليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
كشفت قناة كواترو الاسبانية، ابرز ما قاله رئيس فريق برشلونة الاسباني، جوزيب ماريا بارتوميو لوالد نجم البلوغرانا، الارجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب القناة فأن ابرز ما قاله هو ما يلي:" لن نفتح اي ملف تأديبي بحق ليو لتغيبه عن التمرين، ونفضل ان يأتي ويتدرب معنا في اقرب وقت، واذا كان يحتاج ايام راحة اضافية كي يرتاح ذهنيا، لا يوجد مشكلة، ليرتاح ويأتي عندما يجد نفسه جاهزا للعمل مرة أخرى".
يذكر أن ميسي تغييب عن الفحص الطبي والتدريبات الجماعية في الفترة الاخيرة.
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