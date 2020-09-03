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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برافو: اريد تحقيق الانجازات مع ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
كشف الحارس التشيلي كلاوديو برافو عن رغبته في تحقيق الإنجازات، وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد في ريال بيتيس.
وفي حديث له، قال برافو: "لقد اتخذت قرار الانضمام للفريق الأندلسي بسهولة، بيتيس لديه ظروف رائعة للقيام بالأمور بشكل جيد، عليك أن تكون عند أعلى مستوى من قدراتك دائمًا".
واضاف: "حين جئت هنا شعرت بحيوية أكثر من أي وقت مضى، إنه ما أبحث عنه، التنافسية".
وعن المواجهات أمام الغريم إشبيلية، اختتم: "هذه المواجهات ليست جديدة، بالنسبة لي أنها مباريات مثيرة للغاية".
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