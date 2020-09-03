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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونايتد يستهدف ظهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
حسم مانشستر يونايتد الإنكليزي رسميًا صفقة التعاقد مع نجم وسط اياكس الهولندي دوني فان دي بيك، الا ان الادارة تتطلع لمواصلة تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.
ووفقاً لصحيفة ’’آس’’ الإسبانية، فان اليونايتد يستهدف الحصول على خدمات سيرجيو ريغيلون ظهير ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق.
وذكرت الصحيفة، أن ريغيلون عاد إلى ريال مدريد بعد موسم خرافي في إشبيلية على سبيل الإعارة نجح خلاله في المساهمة بتتويج الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي.
واضافت الصحيفة، ان زين الدين زيدان مدرب الملكي لا يفكر في استعادة ريغيلون، حيث سيعتمد على الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي في الموسم المقبل.
ويعد النادي الانكليزي خياراً رائعاً لريغيلون، حيث أنه سيضمن بالفعل مكانًا أساسيًا في تشكيلة أولي غونار سولسكاير.
ومن المُحتمل أن تتراوح قيمة انتقال ريغيلون إلى اليونايتد 25 - 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد ينوي وضع شرط يسمح له بإعادة شراء صاحب الـ23 عامًا من جديد
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