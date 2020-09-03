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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديل بييرو: بيرلو سيكون مستعد لهذه المهمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
اوضح اسطورة نادي يوفنتوس الايطالي أليساندرو ديل بييرو أنه فوجئ بتعيين أندريا بيرلو مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا للمُقال ماوريسيو ساري.
ونشرت مجلة فوربس الأميركية تصريحات ديل بييرو التي اتت على الشكل التالي: "لقد فوجئت جدًا بتعيين بيرلو في ذلك المنصب، لأنه من المبكر للغاية أن يحدث، أنا مندهش لأنني أعتقد أن يوفنتوس سيذهب في اتجاه مختلف".
وأضاف: "هذا تحدٍ كبير للجميع، ولكن النادي قوي للغاية والفريق جيد جدًا وسيساعده، كما أن أندريا رجل رائع ويعلم كيف يتعامل مع اللاعبين".
واختتم: "لا أعرف ما الذي يفكر في القيام به على أرض الملعب، لكنني أعرفه شخصيًا، لذلك أعتقد أنه سيكون مستعدًا جيدًا لاغتنام الفرصة وتحويلها إلى نجاح".
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