ديل بييرو: بيرلو سيكون مستعد لهذه المهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اوضح اسطورة نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​أليساندرو ديل بييرو​ أنه فوجئ بتعيين أندريا بيرلو مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا للمُقال ماوريسيو ساري.

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ونشرت مجلة فوربس الأميركية تصريحات ديل بييرو التي اتت على الشكل التالي: "لقد فوجئت جدًا بتعيين بيرلو في ذلك المنصب، لأنه من المبكر للغاية أن يحدث، أنا مندهش لأنني أعتقد أن يوفنتوس سيذهب في اتجاه مختلف".

وأضاف: "هذا تحدٍ كبير للجميع، ولكن النادي قوي للغاية والفريق جيد جدًا وسيساعده، كما أن أندريا رجل رائع ويعلم كيف يتعامل مع اللاعبين".

واختتم: "لا أعرف ما الذي يفكر في القيام به على أرض الملعب، لكنني أعرفه شخصيًا، لذلك أعتقد أنه سيكون مستعدًا جيدًا لاغتنام الفرصة وتحويلها إلى نجاح".