شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم بوسني يدعم صفوف شالكه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 أعلن نادي ​شالكه​ الألماني اليوم عن تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم ​فيداد إيبسيفيتش​ لمدة عام واحد قادماً من هيرتا برلين.

واجتاز إيبسيفيتش (36 عاما) الكشف الطبي في الازرق الملكي ليكون اضافة قوية لهجوم الفريق الالماني في الموسم المقبل. Advertisements وقال يوشين شنايدر مدير الكرة في شالكه:" فيداد إضافة قوية لفريقنا إنه مهاجم صاحب خبرة، يمتاز بالخطورة أمام مرمى المنافس". ويتطلع النادي الالماني لتقليص النفقات من أجل الخروج من كبوته في أعقاب موسمين متواضعين داخل الملعب وبسبب أزمة جائحة كورونا. يذكر ان شالكه انهى ​الدوري الالماني​ الموسم الماضي في المركز 12 برصيد 39 نقطة.

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