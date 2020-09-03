- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم بوسني يدعم صفوف شالكه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
أعلن نادي شالكه الألماني اليوم عن تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم فيداد إيبسيفيتش لمدة عام واحد قادماً من هيرتا برلين.
واجتاز إيبسيفيتش (36 عاما) الكشف الطبي في الازرق الملكي ليكون اضافة قوية لهجوم الفريق الالماني في الموسم المقبل.
وقال يوشين شنايدر مدير الكرة في شالكه:" فيداد إضافة قوية لفريقنا إنه مهاجم صاحب خبرة، يمتاز بالخطورة أمام مرمى المنافس".
ويتطلع النادي الالماني لتقليص النفقات من أجل الخروج من كبوته في أعقاب موسمين متواضعين داخل الملعب وبسبب أزمة جائحة كورونا.
يذكر ان شالكه انهى الدوري الالماني الموسم الماضي في المركز 12 برصيد 39 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم بوسني يدعم صفوف شالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.