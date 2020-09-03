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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريفالدو: لا يوجد سبب يدفع نيمار للعودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
أشار اللاعب السابق ريفالدو إلى أنه لا يوجد سبب يدعو نيمار للانضمام إلى "الفوضى" في برشلونة، لافتا إلى أن البرازيلي يسلك المسار الصحيح في مسيرته المهنية من خلال البقاء مع باريس سان جيرمان.
وقال ريفالدو: "بعد كل ما مر به منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، أعتقد أنه يجب تهنئة نيمار للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة مواسم مع النادي".
وأضاف: "لقد مر بوقت عصيب في فرنسا بعد محاولته العودة إلى برشلونة، وتعرض لصيحات الاستهجان في ملعبه الخاص، لكنه تمكن من قلب الأمور وأنا معجب به بسبب ذلك".
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