ريفالدو: لا يوجد سبب يدفع نيمار للعودة إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أشار اللاعب السابق ​ريفالدو​ إلى أنه لا يوجد سبب يدعو ​نيمار​ للانضمام إلى "الفوضى" في ​برشلونة​، لافتا إلى أن البرازيلي يسلك المسار الصحيح في مسيرته المهنية من خلال البقاء مع ​باريس سان جيرمان​.



وقال ريفالدو: "بعد كل ما مر به منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، أعتقد أنه يجب تهنئة نيمار للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة مواسم مع النادي".

وأضاف: "لقد مر بوقت عصيب في فرنسا بعد محاولته العودة إلى برشلونة، وتعرض لصيحات الاستهجان في ملعبه الخاص، لكنه تمكن من قلب الأمور وأنا معجب به بسبب ذلك".