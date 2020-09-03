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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم عن ارتباطه بـ برشلونة: لا تعليق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
اوضح الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ليفربول الانجليزي، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط اسم فاينالدوم بإمكانية الانتقال إلى برشلونة لتدعيم وسط الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب، رونالد كومان.
ولم يؤكد الدولي الهولندي أو ينفي في المؤتمر الصحفي الخاص به مع منتخب هولندا إمكانية انضمام إلى البرشا في الموسم المقبل.
وقال فاينالدوم:" كل ما يقُال مجرد شائعات، حالياً لا تعليق على أي شيء".
ورد الهولندي على سؤال أحد المراسلين اذا كان يشعر بأنه سيكون جزءًا مهمًا في برشلونة، أجاب:" كنت أعتقد أنك ستقول إنني استطيع أن أكون أحد أعمدة المنتخب الهولندي، إذا سألتني عن الطواحين فقط، سأجيب".
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