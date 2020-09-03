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فينالدوم عن ارتباطه بـ برشلونة: لا تعليق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم عن ارتباطه بـ : لا تعليق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اوضح الدولي الهولندي جورجينيو ​فينالدوم​ نجم وسط ​​ الانجليزي، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف ​برشلونة​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم فاينالدوم بإمكانية الانتقال إلى برشلونة لتدعيم وسط الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب، رونالد كومان.

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ولم يؤكد الدولي الهولندي أو ينفي في المؤتمر الصحفي الخاص به مع منتخب هولندا إمكانية انضمام إلى البرشا في الموسم المقبل.

وقال فاينالدوم:" كل ما يقُال مجرد شائعات، حالياً لا تعليق على أي شيء".

ورد الهولندي على سؤال أحد المراسلين اذا كان يشعر بأنه سيكون جزءًا مهمًا في برشلونة، أجاب:" كنت أعتقد أنك ستقول إنني استطيع أن أكون أحد أعمدة المنتخب الهولندي، إذا سألتني عن الطواحين فقط، سأجيب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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