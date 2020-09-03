فينالدوم عن ارتباطه بـ برشلونة: لا تعليق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اوضح الدولي الهولندي جورجينيو ​فينالدوم​ نجم وسط ​ليفربول​ الانجليزي، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف ​برشلونة​ في الميركاتو الصيفي الحالي.



وارتبط اسم فاينالدوم بإمكانية الانتقال إلى برشلونة لتدعيم وسط الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب، رونالد كومان.

Advertisements

ولم يؤكد الدولي الهولندي أو ينفي في المؤتمر الصحفي الخاص به مع منتخب هولندا إمكانية انضمام إلى البرشا في الموسم المقبل.

وقال فاينالدوم:" كل ما يقُال مجرد شائعات، حالياً لا تعليق على أي شيء".

ورد الهولندي على سؤال أحد المراسلين اذا كان يشعر بأنه سيكون جزءًا مهمًا في برشلونة، أجاب:" كنت أعتقد أنك ستقول إنني استطيع أن أكون أحد أعمدة المنتخب الهولندي، إذا سألتني عن الطواحين فقط، سأجيب".